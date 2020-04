Residentes de La Villita disgustado después de la implosión de la torre de humo y el peligro que pudiera representar para la calidad de aire en medio de la crisis del coronavirus

La demolición continuó hoy en una vieja planta de carbón en el área de la Villita. Una enorme chimenea de hormigón fue derribada esta mañana en Crawford cerca de las calles 35 y Polanski, generando una enorme nube de polvo.

Grupos comunitarios cuestionan si se considera un trabajo esencial durante una pandemia.

Fotos publicadas en las redes sociales y compartidas con Noticias Univision Chicago dan testigo de la masiva cantidad de polvo que se adentró por las calles del vecindario y generando la preocupación de grupos ambientalistas como la organización ''Little Village Environmental Justice'' que temen por la salud de los residentes. Para ver la fotos y más información útil entra a la pagina de Facebook de esa organización https://www.facebook.com/lvejo2020/

Ellos dicen que los residentes de Little Village son altamente vulnerables a contraer covid-19 por varias razones, una de las cuales es la contaminación del aire. Nos preocupa que la demolición exacerbe aún más las disparidades de salud pública en nuestra comunidad''.

Buscamos respuesta de la ciudad ante esta situación, y a través de una declaración escrita de la oficina de la alcaldesa Lori Lightfoot quien indicó haber emitido una orden para que se parar de inmediato cualquier trabajo planificado y ha comenzado una investigación completa. También indicaron que estarían trabajando con el concejal Michael Rodriguez para seguir informando a los residentes de la comunidad.

Por su parte, el concejal de la zona Michael Rodriguez dio su versión de los hechos a través de su pagina de Facebook, “Poco después de la implosión, inspeccioné el área circundante y confirmé que el polvo se había asentado en el área inmediata. Los representantes de HRP me habían asegurado previamente que todo el polvo estaría contenido en el sitio de implosión, pero desafortunadamente, el polvo se extendió a nuestra comunidad y es simplemente inaceptable.” Para leer su declaracio completa https://www.facebook.com/aldmikerodriguez