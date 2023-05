Recomendaciones por el Festival Sueños en el Grant Park este fin de semana feriado

Todas las mochilas serán revisadas antes de ingresar. Sólo se permiten bolsas transparentes hechas de plástico transparente, vinilo o pvc, y que no superen las 12" x 6" x 12". Carteras pequeñas y riñoneras con no más de un bolsillo y que no superen las 6" x 9". Están prohibidas las mochilas y bolsas con múltiples bolsillos. Las botellas de hidratación están permitidas, pero deben vaciarse de todo el líquido y no tener más de dos compartimentos además del que contiene el depósito de agua. Aquellos que NO traigan bolso pueden ingresar por el carril No Bag Express. Aquellos que SÍ tienen una mochila deben ingresar a través de Bag Lane y deben anticipar demoras ya que las mochilas son abiertas para su inspección.