“Quería ser la buena esposa": Betty Torres habla de su relación con el ex concejal Ricardo Muñoz (EXCLUSIVA)

CHICAGO, Illinois. – “La violencia doméstica no discrimina en nivel socioeconómico”, nos cuenta Torres durante una charla íntima en el restaurante Nuevo León ubicado en La Villita. Lugar que no había visitado desde el incidente con Ricardo Muñoz. “Aquí veníamos todos los domingos a comer”, recuerda Torres. “No me había animado a venir sola a este restaurante porque era ‘nuestro lugar’ pero creí que era tiempo de regresar”.

Muñoz fue arrestado y acusado de agresión doméstica el 2 de enero. Sin embargo, una jueza lo declaró inocente el pasado mes de junio.

Para Torres, la decisión de la jueza es cosa del pasado y ahora está enfocada en su bienestar, su felicidad, ser libre nuevamente –ya que está en proceso de divorcio. Su mayor satisfacción fue romper su silencio y así motivar a otros sobrevivientes de violencia doméstica a buscar ayuda.

Aquí te presentamos la primera parte de nuestra serie que aborda el tema de la violencia doméstica: la entrevista completa con Torres desde el restaurante Nuevo León.

¿Cuáles fueron algunas de las banderas rojas en tu relación con Ricardo Muñoz?

Había pequeñas cosas. El día de su graduación, su madre me llamaba y me decía que no llegaba a casa. Que estaba en un callejón esnifando cocaína y emborrachándose con sus amigos. O su madre me diría en privado que ... “Otras mujeres lo están buscando”.

Conocí a Rick en una boda donde yo era una dama de honor. Ambos cumplíamos 20 años ese año. Le di mi número y salimos un mes después el día de San Valentín. Y las cosas se pusieron serias bastante rápido. Podría haberme alejado hace mucho tiempo. Pero, nos casamos.

¿Cómo fuiste capaz de sobrellevar el abuso?

Dios mío, en realidad fue difícil. Rick y yo estábamos ganando más de 200,000 dólares al año, pero estábamos en bancarrota, teníamos cero en el banco debido a la cantidad de sus gastos, las drogas, el alcohol, las mujeres, todo. No tuve más lágrimas. En realidad, tuve que ponerme de rodillas y rezar. Tuve que rezar. Tenía que hacerlo. Tuve que buscar apoyo en mi familia. Su familia me abandonó por completo.

En 2012 y 2014, cuando fui a Northwestern para lidiar con el abuso emocional y psicológico, le conté a mi terapeuta de los días en que me recogía del hospital, siempre era un sábado cuando llegaba a casa. Le mencioné de abuso sexual, pero no lo pensé inicialmente. Yo quería llegar a casa y ducharme y relajarme. Y él me estaba esperando completamente desnudo en nuestra habitación con una erección. Me acostaba entonces... (Torres dice que estaba bajo medicación). De hecho, le dije a mi suegra...y ella realmente me dijo: "Él es tu esposo".



En una de tus entrevistas, en enero del 2019, después de que revelaste el abuso en tu relación con Muñoz con diferentes medios, mencionaste que varias personas de tu comunidad en La Villita "sacudían sus cabezas" y que no te apoyaron ¿Por qué crees que no te apoyaron?

Esto podría ser parte de la vida normal para muchas personas en la que tirar de tu cabello o darte una bofetada aquí o allá, un empujón, ya sabes; y que los hombres beben, es de una vida normal.

Pero no solo no es lo físico. Leí un artículo y, en realidad, no estuve del todo de acuerdo con él, porque señalan que el abuso doméstico se debe al alcoholismo y la adicción. Uno no tiene nada que ver con el otro. No hay una ciencia perfecta.

Hay diferentes categorías, hay diferentes niveles y es diferente para todos. Para mí, el único abuso físico que fue visible fue cuando me cortó en la cara hasta hace poco. Pero... no lo verías. Era más lo financiero. Estábamos ganando más de 200,000 dólares al año colectivamente y cada día de pago estábamos en quiebra. En cualquier mes, el se podría gastar 3,000 dólares. Él odiaba ser un concejal. Había estado buscando una estrategia de salida durante tres años.

¿Por qué crees que decidió ser concejal?

Porque amaba a los medios y pensó que los medios lo alimentaban. Como no tenía nada más a lo que recurrir, simplemente cayó en esto.

¿Por qué te quedaste por tantos años en esa relación abusiva?

Me quedé porque lo amaba. Quería ayudarlo a luchar contra esto, pero al final del día él no quería. Y cuando me dijeron: "Oh, tienes que tratarlo como cáncer... hay todas estas herramientas aquí para los adictos". Pero si él realmente no lo quiere, y quiere poner un esfuerzo de buena fe en ello. ¿Qué puedo hacer?

Esto puede sonar loco... pero yo quería un “feliz para siempre”. Vengo de un hogar roto. Él vino de un hogar roto.

Traté de proteger a mis hijos. Ahora que mis hijos son mayores, tienen 29 y 25 años.. saben todo esto. Les duele. Hemos llorado. Me quedé porque... puede sonar como un cliché… pero quería hacer lo correcto. Quería ser "la buena esposa". Y no tuvo nada que ver con el dinero porque me gano una vida digna y esta no es la primera vez que pido el divorcio. Hace diez años se pidió el divorcio. Estaba preparado para salir por mi cuenta.

¿Qué haces para sanar ahora?

Empecé a leer. He estado yendo a una iglesia en el centro de Chicago. He estado yendo a reuniones de AA, Al-ANON y otros grupos de apoyo.

No creo realmente, que hay suficiente información en relación con la violencia doméstica.

Estoy trabajando con una organización sin fines de lucro en Berwyn llamada "Break the Silence". Los encontré a través de Facebook. Y pensé, "¿sabes qué, me gustaría trabajar con una organización". ¿Cómo pueden ayudarme fuera de mí yendo a terapia? ¿Cómo puedo ser una voz? La violencia está ocurriendo en la adolescencia. Está sucediendo en todos los niveles. Incluso con los ancianos.

¿Como estas?

Amo mi vida. Mi vida no se trata de vivir en el pasado. Mi vida se trata de avanzar... de hacer lo mejor que puedo mentalmente, físicamente y psicológicamente. Estoy en terapia y voy una vez por semana. Alguien me dijo recientemente: “Ya no lo amabas ¿Es por eso que lo dejaste?”. No, no lo dejé por falta de amor. Fue por amor... porque para poder seguir adelante, tengo que perdonarlo porque de lo contrario simplemente se convierte en este mono en mi espalda que está constantemente sentado aquí.

Le pregunto a mi terapeuta, “¿es mente sobre materia? ¿Lo estoy haciendo para engañarme?”. Y ella me contestó, “¿que piensas tú?”. Y le dije “¿sabes qué? No, porque así es como solía ser. Perdí mi camino con los años. No voy a echarle la culpa a mis hijos o por tratar de criar una familia. Entro en esto sabiendo que tengo 54 años, no estoy muerta. Me veo bastante bien. Estoy corriendo cinco millas cada dos días. Perdí 50 libras. Amo mi cabello gris. ¿Lo olvidaré alguna vez? No. Eso siempre se quedará conmigo para siempre.

