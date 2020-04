¿Qué volverá a abrir en Illinois el viernes bajo la orden extendida de quedarse en casa?

Una de las modificaciones más importantes a la orden de quedarse en casa es un requisito para que todas las personas mayores de 2 años usen un tapabocas/ máscarilla cuando se encuentren en un lugar público donde no se puedan mantener seis pies de separación. A partir del viernes, espere ver a todos cubriéndose la cara en una tienda de comestibles, por ejemplo.

La orden también requiere que las empresas y fabricantes esenciales proporcionen cubiertas faciales para todos los empleados que no pueden mantener el distanciamiento social, así como otros requisitos para la seguridad de los empleados.

Sin embargo, algunas restricciones se aflojarán como parte del pedido . En particular, se permitirá la reapertura de una gran cantidad de parques estatales y campos de golf, lo que brinda a los residentes algunas oportunidades bienvenidas para disfrutar del aire libre. Aquí hay un vistazo más detallado de lo que se reabrirá el viernes.

¿Qué se está reabriendo bajo la orden extendida de quedarse en casa en mayo?

Negocios no esenciales para pedidos telefónicos y en línea

Las tiendas minoristas designadas como negocios no esenciales pueden volver a abrir para atender llamadas telefónicas y cumplir con los pedidos por línea a través de la recogida o entrega en la acera. Los negocios no esenciales que se cerraron bajo el pedido anterior pero que ahora pueden operar incluyen: