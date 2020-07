¿Qué es la Academia Ciudadana de ICE?: Portavoz de la agencia aclara dudas

CHICAGO, Illinois.- La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, (ICE) por sus siglas en inglés, rechaza que la Academia Ciudadana que ofrecerá en Chicago es para entrenar a las personas a realizar arrestos de indocumentados.

A partir del 15 de Septiembre y hasta el 20 de octubre ICE ofrecerá en Chicago un entrenamiento sobre cómo sus agentes implementan las leyes migratorias en este país.

El anuncio generó críticas y cuestionamientos de organizaciones comunitarias quienes creen que esta esta es una iniciativa de ICE para tratar de hacer ver como positivas las acciones de la agencia. Bárbara González quien es Subdirectora de Enlace Comunitario de ICE dijo que con esta academia buscan aclarar información "errónea que circula en la comunidad" y rechazó que en esta academia vayan a entrenar a ciudadanos a realizar los arrestos.

"La verdad es que es triste que tengan ese tipo de pensamiento. Nuestros oficiales aplican las leyes que el Congreso ha pasado, no aplican leyes que no existen, número uno. Así que eso es lo que yo le diría a las organizaciones, que lo queremos es capacitar a instruir para que la comunidad sepa cómo aplicamos las leyes migratorias como las pasó el Congreso", sostuvo González en una entrevista.

A organizaciones comunitarias les preocupa el mensaje sobre los indocumentados a los participantes. Alex Torres del Movimiento de resistencia contra las deportaciones (OCAD) es uno de los que no confía en las supuestas buenas intenciones de ICE. “La verdad que lo vemos muy alarmante porque no creemos que haga falta un programa de estos para saber que ICE nos abusa todos los días, llevamos mucho tiempo lidiando con la discriminación creemos que este programa incita la violencia", dijo.

Los interesados en participar tienen que llenar una solicitud envíando un correo electrónico al CommunityRelations.Chicago@ice.dhs.gov.

Al momento ICE asegura haber recibido "muchas solicitudes" de personas que quieren participar en el entrenamiento de 6 semanas y en el que tomarán las medidas de distanciamiento social necesarias para proteger a los participantes. Solamente 12 personas van a ser seleccionadas.

"Queremos personas diversas de la comunidad, ya sea de la industria privada, de lo que es los centros académicos, representantes del segmento religioso de la comunidad, queremos una clase bien diversa", sostuvo González sobre cuáles van a ser las prioridades de la agencia a la hora de seleccionar a los candidatos.

En la carta de invitación que publicó ICE en su página en la internet https://www.ice.gov/news/releases/ice-offers-first-citizens-academy-public-learn-more-about-agencys-mission-chicagodice dice que los asistentes participarán en un ambiente positivo y seguro de ensenanaza incluyendo pero no limitado a tácticas de defensa, familiarización con las armas y objetivos de arresto. La portavoz de ICE informó que los participantes podrían tener la oportunidad de ir a un centro de detención y aseguró que no se le va a enseñar a cómo arrestar a un indocumentado.

"La meta del programa es simple: educar e instruir, lo que ha circulado de que nosotros estamos tratando de capacitar a ciudadanos para hacer arrestos, eso es imposible. Número uno, porque no tienen la potestad bajo las leyes de nuestro país para hacer eso, eso es simplemente es falso. Nosotros no podemos dar ese tipo de poder a ningún tipo de ciudadano, simplemente para interactuar, para hablar, para instruir y para abrir nuestras puertas a la comunidad de Chicago", añadió.

Los participantes no tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos, pero sí les requieren tener un estatus legal en los Estados Unidos. No pueden tener récord delictivo, informó la portavoz de ICE quien aseguró que estos entrenamientos buscan educar a la comunidad sobre su trabajo.

"Todo eso es muy importante porque no queremos que exista ni el caos ni el pánico en la comunidad, y qué mejor que dar una información para que esté la comunidad calmada, para que entienda por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. No queremos que exista el pánico, una academia así ayuda para poder eliminar el pánico, para que las personas que están en la comunidad participen en esta academia, puedan ir a la comunidad y explicarles que ICE no hace esto... cómo lo hacemos y por qué lo hacemos", añadió González en una entrevista.

Aunque ICE no había realizado este tipo de entrenamiento anteriormente otras agencias federales lo han hecho en el pasado y existe la posibilidad de que el programa sea implementado a nivel nacional.