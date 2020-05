Piden que se retire del mercado la polémica veladora de la alcaldesa de Chicago en la que luce como una santa

CHICAGO, Illinois. – Causa polémica una veladora con la cara de la alcaldesa Lori Lightfoot . Le llaman, Our Lady of Quarantine, o nuestra Señora de la Cuarentena.

"La verdad es que nos están negando, dice Álvarez Nos están negando tratamiento en vecindarios como La Villita donde hay casos de COVID-19. Creo que ahora tenemos la mayoría de casos de COVID-19 en la ciudad, en comunidades pobres que desde antes del coronaviurs, no tenían recursos.

"Los vecindarios Latinx de Chicago son actualmente los más afectados por COVID-19", dijo el concejal Ramírez-Rosa. "Les puedo garantizar que los Latinx que se dedican a las devociones marianas, particularmente a Nuestra Señora de Guadalupe, no comprarán estas velas culturalmente ofensivas e insensibles.

Por su parte la artista creadora de la veladora dijo en su cuenta de Instagram que no tenía idea que esto fuera a ofender a mucha gente, pide una disculpa sincera y asegura que solo cumplirá con las ordenes que ya tiene pero que no ya no la venderá más.