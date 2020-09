Niegan fianza al adolescente acusado de matar a una trabajadora hispana en un Walgreens de Chicago

Según el documento judicial a las 9:36 am, del 6 de septiembre Williams de 18 años entró en un establecimiento Walgreens ubicado en el 1372 al norte de la calle Milwaukee, en el barrio de Wicker Park. Williams llevaba una sudadera con capucha naranja de los Chicago Bears, jeans oscuros, zapatos deportivos blancos y negros con suelas estampadas en verde, guantes y una máscara roja.

Familiares de Calderón expresaron su dolor a través de una cuenta Go Fund Me, bajo el título: Paying Tribute to Olga María Calderón, creada por una persona que se identifica como Andrea Calderón y dice ser hermana de la víctima. Hasta el momento ya llevan recaudados más de 54 mil dóalres.