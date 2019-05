Las contradicciones de Emanuel frente a la industria contaminante

Productos químicos, basura y aguas residuales

Mientras la EPA miraba a la planta de Sims, los registros muestran que los inspectores de la ciudad también visitaron el sitio más de una docena de veces, incluidas al menos cinco visitas después de quejas de los residentes, Pero la ciudad no emitió violaciones, concluyendo en una ocasión que cualquier olor "no era excesivo ni acre", según muestran los registros.

Vigilancia de la ley a la baja

Línea directa eliminada

La carrera por la alcaldía

This story was produced by the Better Government Association, a nonprofit news organization based in Chicago.