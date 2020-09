En Aurora si habrá Halloween y así lo van a hacer

Las autoridades, que a este punto ya se han cansado de dar malas noticias y de cancelar festivales a diestra y siniestra, durante este verano, no veían la hora de poder anunciar algo positivo.



Coronavirus: Las recomendaciones en Aurora para celebrar el Halloween en medio de la pandemia

Claro, como todo en esta nueva normalidad, la noche de brujas en Aurora también tendrá reglas claras, dedicadas exclusivamente al “trick or treating”:

-no deje salir a los niños ni reparta dulces si alguien en la casa tiene síntomas

-si salen o reparten dulces usen mascarillas y respeten el distanciamiento social.

-los padres deben acompañar a sus hijos en todo momento.

-si va a entregar dulces, prenda las luces del porche. si no quiere participar déjelas apagadas.