“El novio de mi hija es pandillero y ahora mi hija está muerta”, afirma madre de joven asesinada en Gage Park

En una entrevista a Noticias Univision Chicago , la madre de joven, Eréndira Martínez, lamenta que el novio de su hija es pandillero y asegura que advirtió a su hija y le dijo “ese niño no te va a llevar a nada bueno” .

Al parecer, Lizette conoció a su chico en el vecindario de Gage Park, tiene 16 años e iniciaron su noviazgo en verano. La madre afirma que Lizette estaba embarazada aunque el forense de momente no ha revelado el informe.

El crimen ocurrió en el callejón del 5200 sur de la Kedzie , justo detrás del restaurante Aguascalientes. Sus cámara podrían haber captado el incidente pero propietaria aseguró a Noticias Univision Chicago que las cámaras no estaban funcionando.

“Tenemos video del interior del restaurante pero las cámaras que apuntan al exterior no sabemos por qué no estaba funcionando ”, aseguró Adriana Olague, propietaria del restaurante.

Sin embargo, la madre de Lizette Mata, no cree esa versión. “Las pandillas están presionando para que no funcionen las cámaras de los negocios y de las casas, para que no entreguen el video", lamentó la madre de Mata, Eréndira Martínez en una entrevista a Noticias Univision Chicago.