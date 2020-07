“Deben aceptar las aplicaciones de primera instancia”: experto explica el fallo a favor de DACA

El fallo ordena restaurar el programa por completo, ¿qué es lo que esto significa en términos de elegibilidad?

“Esto significa que las personas que nunca obtuvieron este beneficio, ahora ya se les tiene que permitir, explica el abogado. “El departamento de inmigración tiene que aceptar las aplicaciones de primer instancia”. Esas aplicaciones no las estaban permitiendo, solo las renovaciones. Se está estimando que un millón de muchachos que califican, no podían aplicar, porque no estaba permitido”.