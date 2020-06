Chicago re-imaginara su verano – cancela eventos como Lollapalooza y Taste of Chicago

La alcaldesa Lori Lightfoot y el departamento de asuntos culturales y eventos especiales (DCASE) anunciaron hoy una lista de nuevos y reimaginados eventos de verano, que incluyen fiestas de baile en el hogar, películas de autos, conciertos virtuales y comidas comunitarias para trabajadores de primera línea. DCASE producirá más de 150 eventos este verano. Muchos de estos programas apoyan a la industria musical local durante el año de la música de chicago, ahora extendida hasta 2021. Hoy, DCASE también compartió una nueva guía para grandes eventos al aire libre en toda la ciudad de chicago, cancelando todos los eventos especiales permitidos hasta el día del trabajo. Lamentablemente, esto incluye muchas de las tradiciones anuales de verano de chicago:· Chicago Summerdance,

· Taste of Chicago

· Lollapalooza

· Chicago air and water show at north avenue beach;

· Chicago jazz festival in millennium park;

· La mayoría de programación en el Riverwalk, centro cultural de chicago y Millennium Park;

· Maxwell street market hasta septiembre