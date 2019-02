CHI.VOTE: Todo lo que necesita para votar el 26 de febrero

El sitio de internet Chi.vote es el producto principal de Chi.vote Collective, un nuevo grupo apartidista de medios y organizaciones civiles que creen en fomentar un Chicago más seguro, más próspero, más equitativo y más conectado, generando contenido y herramientas de la más alta calidad y accesibilidad sobre las elecciones municipales. Los socios fundadores de Chi.vote Collective son: Better Government Association, Block Club Chicago, The Chicago Reporter, The Daily Line y The Triibe.