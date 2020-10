Arresta ICE a 88 inmigrantes con antecedentes criminales que habían sido liberados en el área de Chicago

CHICAGO, Illinois.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a 88 extranjeros del 24 de agosto al 19 de septiembre, como parte de un operativo contra amenazas a la seguridad pública en el área metropolitana de Chicago.

Los objetivos fueron arrestados por violaciones de inmigración y además tienen una variedad de cargos pendientes o condenas por delitos como intento de homicidio, robo a mano armada, agresión sexual y tráfico de drogas.

Anteriormente, ICE dice que estaban bajo la custodia de la policía local o estatal debido a los delitos que cometieron, pero fueron liberados debido a las políticas de no cooperación con la agencia migratoria.

“Las personas arrestadas por ICE claramente representan una amenaza significativa para la seguridad pública, sin embargo, las políticas de santuario del área de Chicago evitan que las agencias de la ley entreguen a estos criminales al gobierno federal”, dijo Tony Pham, director interino. “Estas terribles políticas protegen a los delincuentes peligrosos y a los pandilleros callejeros sobre los propios ciudadanos de Chicago. No hay ninguna razón justificable para politizar la seguridad pública de modo que el resultado final sea la liberación de traficantes de drogas, criminales violentos y depredadores sexuales en las comunidades estadounidenses. Haremos lo que podamos como socios del pueblo estadounidense para mantener seguras a nuestras comunidades al hacer nuestra parte para arrestar a estas personas peligrosas", precisó.

Thomas Feeley, director interino de la oficina de ICE en Chicago, indicó: "Nuestro objetivo es proteger a futuras víctimas y mantener seguras a nuestras comunidades con cada arresto de estos perpetradores. Chicago no será un refugio seguro para que los delincuentes extranjeros residan y cometan más delitos".

Los arrestos incluyeron a Octavio Plata, Héctor Gómez-Gutiérrez, Alfonso Orozco-Gaspar y Juan Alberto González-Ayala, todos ciudadanos de México con extensos antecedentes penales.

• Plata tiene una condena previa por DUI en el condado de Cook y actualmente tiene un cargo pendiente de agresión sexual criminal en Chicago. ICE presentó una orden de retención migratoria en la cárcel del condado Cook el 28 de agosto, poco después de su arresto local. A pesar de la orden de detención y la naturaleza atroz de los cargos pendientes, el condado Cook lo liberó a la comunidad. ICE lo arrestó el 31 de agosto y actualmente se encuentra bajo custodia en espera de los procedimientos de deportación.

• Gómez-Gutiérrez es un conocido miembro de una violenta pandilla callejera y anteriormente ha sido expulsado dos veces de los Estados Unidos. Tiene numerosas condenas previas en el condado Cook, incluidas condenas por delitos graves por fabricación y entrega de una sustancia controlada, intento de robo a mano armada y posesión de una sustancia controlada. ICE restableció su orden de expulsión anterior y fue expulsado de los EEUU por tercera vez el 11 de septiembre.

• Orozco-Gaspar es un miembro documentado de una violenta pandilla callejera que ha sido expulsado de los Estados Unidos en dos ocasiones anteriores. Es un delincuente de violencia doméstica en serie que tiene antecedentes penales sustanciales en el condado Cook. Tiene múltiples condenas que incluyen agresión doméstica, violación de una orden de protección y una condena federal por reingreso ilegal. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE, pendiente de expulsión de los EEUU.

• González-Ayala tiene una condena por intento de asesinato en primer grado por el que fue sentenciado a 14 años en una prisión estatal. Un juez de inmigración ordenó su expulsión de los EEUU en mayo de 2014 y el ICE lo sacó del país el pasado 4 de septiembre.

ICE advierte que todos aquellos que violen la ley de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se determina que pueden ser removidos por orden final, ser deportados de los Estados Unidos.

ICE subraya que toma en cuenta muchos factores al perseguir y arrestar a personas, incluido su historial criminal y de inmigración.

En el año fiscal 2019, ICE arrestó a inmigrantes con más de 1,900 condenas y cargos por homicidio, 1,800 por secuestro, 12,000 delitos sexuales, 5,000 agresiones sexuales, 45,000 agresiones, 67,000 delitos relacionados con drogas, 10,000 delitos con armas y 74,000 DUI.