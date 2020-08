Esto es lo que se sabe del soldado de Fort Hood que lleva una semana desaparecido

Lo que ha dicho Fort Hood

“Seguimos creyendo que Fernandes se fue por sí mismo y no hay ninguna conexión con su desaparición y con otros casos abiertos en Fort Hood”, lee el comunicado.

Desde su desaparición, las autoridades han indicado que no creen que hayan indicios de un crimen.

Ejército confirma que fue víctima de agresión sexual

Su familia contrata a Natalie Khawam

“Yo no sé dónde está ahora mismo. No sé qué está haciendo o si está herido. Solo sé que es un buen muchacho y que jamás desaparecería sin decirnos…él no haría eso”, indicó Ailiana Fernandes, madre del joven militar.