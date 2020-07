Cecily Aguilar se declara inocente de los cargos en su contra en el caso de Vanessa Guillén

Al momento no se ha determinado la fecha de inicio del juicio en su contra. Aguilar está acusada de conspiración para ocultar y destruir pruebas. Tras su condena, enfrenta hasta 20 años en una prisión federal y una multa máxima de $250,000.

“Arrancaron un pedazo de mi, lo más bello, lo más maravilloso, que es mi niña, cruelmente, no sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala”, señaló Gloria Guillén, madre de la soldado, en entrevista con Univision.