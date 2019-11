Armas en los santuarios: Opiniones encontradas ante nuevas leyes en Texas

AUSTIN, Texas- Desde que llegó a Estados Unidos, María Rodríguez visita la iglesia con regularidad porque en ella consigue paz, pero los tiroteos registrados en Texas este año han hecho que ella trate de no estar mucho tiempo dentro del templo.

“Es preocupante saber que se permiten armas dentro de las iglesias. Sé que es un tema que genera controversia, pero creo que no se deben permitir en un lugar que debe ser de paz”, dice.

Esto no es nuevo para Texas. Una ley que entró en vigor el 1 de septiembre clarifica que las personas pueden entrar con armas dentro de los santuarios, a menos que los templos pongan un letrero que indican que no las permiten.

"Hemos aprendido muchas veces que no existe una zona libre de armas. Aquellos con malas intenciones violarán la ley y llevarán a cabo sus actos atroces sin importar qué", dijo la senadora estatal Donna Campbell, quien fue principal propulsora de la ley.

“Todos queremos un mundo con paz y tranquilidad, pero la gente mala es mala y va hacer atrocidades. Entonces es importante poder lidiar con estos individuos que tienen estos problemas y no afectar el resto de la sociedad porque es nuestra obligación moral proteger a los que amamos”, indicó Nubia Devine, líder de Texas Pastor Council.

Devine es una mujer hispana que trabaja para unir a pastores de distintas denominaciones en actividades comunitarias. Asimismo, reiteró que la culpa no la tienen las armas, si no las personas que las usan.

“Íbamos a morir si mi tío no disparaba primero”, explicó. Al igual que Devine, Rachel Malone, directora de Texas Gun Owners, aseguró que el gobierno no se debe meter en el derecho de portar armas. Para Malone, las armas son un mecanismo para sentirse seguros.

“Yo personalmente no me sentiría cómoda con una iglesia que permite armas de fuego…Estoy mejor asistiendo a la iglesia cuando estoy estresada, voy por compañerismo, por la amabilidad de otras personas y posiblemente haya otras personas allí en una situación de crisis. No creo que sea seguro introducir armas de fuego en esa mezcla”, indicó Switzer.