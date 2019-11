“Vi a Carlos ahí adentro, sin moverse”: rompen el silencio los sobrevivientes del accidente donde murió joven hispano

Obertino Morales, hermano de Carlos contó a Noticias 34 que fue el único que quedó consciente luego del impacto, “yo fui el que quedo despierto todo el tiempo y mi hermano y mi primo quedaron desmayados, yo trate de abrir mi puerta y no podia y me salí por la ventana de mi hermano, luego me fui por donde estaba yo, quebre la ventana abri la puerta saque a mi primo y me quede ahí adentro con mi hermano en eso el desperto pero no se podia mover y hablaba, solamente se quejaba”.