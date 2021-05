Fiscal del condado de Fulton buscará la pena de muerte contra el acusado de la masacre en los spas de metro Atlanta

Los fiscales buscan la pena de muerte por delitos de odio contra el sexo y la raza de las víctimas, según informó durante una rueda de presa este martes.

Willis dijo que “yo, junto con mi personal, he tomado la determinación de que esta oficina buscará la pena de muerte".

"El año pasado, les dije a los votantes del condado de Fulton que no podía imaginar una circunstancia en la que lo buscaría. Y en ese momento no lo hice".



"Desafortunadamente, ha surgido un caso en los primeros meses de mi mandato que creo que merece la pena máxima", agregó.

Willis dijo además, que han "presentado un aviso de que buscaremos una mejora de la sentencia, de conformidad con el estatuto de mejora de la sentencia de Georgia, comúnmente conocido como un estatuto de delitos de odio, basado en la raza y el género de las víctimas “.

"El mensaje que espero que estemos enviando es: No importa su origen étnico. No importa de qué lado de las vías provenga. No importa su riqueza. Serás tratado como un individuo con valor”.



Long fue acusado formalmente por un total de 19 cargos en el condado de Fulton: cuatro cargos por asesinato con malicia, cuatro cargos por asesinato mayor, un cargo por terrorismo doméstico, cinco cargos por asalto agravado y cinco cargos de posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito. delito grave, según la acusación.

Long enfrenta cargos en el condado de Cherokee

Long también fue acusado en el condado de Cherokee de cuatro cargos de asesinato con malicia, cuatro cargos de asesinato por delito grave, 11 cargos de intento criminal de cometer asesinato y asalto agravado y agresión agravada, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y daño criminal a propiedad en primer grado.

La nueva ley en Georgia especifica penas reforzadas para los delitos en los que las víctimas fueron blanco de entre otras cosas, raza, género y orientación sexual.

Siete de las víctimas muertas en los tiroteos del spa eran mujeres y seis de las víctimas eran mujeres de ascendencia asiática.

Algunos funcionarios públicos habían expresado desde el principio su preocupación de que el origen étnico había entrado en juego en los tiroteos, particularmente dado un aumento a nivel nacional de la violencia contra los asiáticos durante la pandemia del coronavirus.

