Operativo en carreteras de Gwinnett deja al menos cinco detenidos en el primer día

Aunque el Departamento de Policía del condado de Gwinnett no precisó cuantas personas han sido detenidas en las primeras 48 horas desde el inicio del operativo “Drive Safe”, si informó que “no queremos a ninguna persona en el estado que esté detrás del volante no tenga una licencia de conducir valida, pero será a discreción de cada oficial de policía determinar la penalidad del caso, el Departamento de la policía no trabaja con el Programa 287 G”, dijo el vocero de la Policía de Gwinnett Collin Flynn.