“Yo decía para qué me voy a poner la máscara, estoy bien, no voy a tener nada": hispano de 28 años con coronavirus

"Nunca me imaginé que me podía dar el coronavirus ¿Por qué? Porque me sentía fuerte, joven, saludable pero empecé con síntomas de pérdida de olfato. Me hice la prueba porque una persona cercana resultó positiva, y luego me llegó la prueba y yo también salí positivo. Allí comencé a presentar síntomas como fiebre, dolor de huesos", relató a Univision Arizona Arturo Aguilera, de 28 años.