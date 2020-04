Una fuerte derrota de Trump en las elecciones sería lo mejor para el Partido Republicano: Jeff Flake, exsenador de Arizona

El exsenador republicano de Arizona Jeff Flake afirmó que no votará por el presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre y aseguró que una derrota fuerte en las urnas sería lo mejor para el partido.

Flake dijo que la política que Trump no es lo mejor para los conservadores y ni para el Partido Republicano a largo plazo.

"Sí. Esta no será la primera vez que votaré por un demócrata, aunque no (en unas elecciones) para presidente. La última vez voté por un candidato de un tercer (partido). Pero no votaré por Donald Trump".