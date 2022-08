“Ni siquiera contestan la llamada”: desesperada búsqueda de hondureño que cruzó la frontera en Arizona

“Ya son muchos días de no saber nada de él y las autoridades no han movido un solo dedo. En Relaciones Exteriores nos tomaron datos y ya, no nos han devuelto una sola llamada, y en los consulados ni siquiera responden el teléfono. Mi hermano mayor fue al de San Francisco y no le dieron ninguna información. La verdad es que el consulado de Honduras no ayuda en el exterior”, lamentó Nelson.