"Amor, ya voy a cruzar, se me va a acabar la batería": la última llamada del colombiano que murió al caer del muro fronterizo

"Me dijo que habían encontrado a mi hermano muerto porque había saltado el muro y le dije pero esto qué es, yo le dije no sé de qué muro me esta hablando usted", mencionó Rivera. "Allí empezaron las dudas porque no nos dijeron que él tenía que saltar el muro, él debía de llegar a una parte y allí la Patrulla los recoge y se los lleva para el albergue, lo que están haciendo todas personas".