“Me ordenaron 250 burritos para Trump": la sorpresa de los hispanos dueños de un restaurante que afirman haber sido atacados por apoyar al presidente

Jorge Rivas recibió una llamada en su restaurante la semana pasada, una persona que se identificó como Jaque le dijo que le hablaba de la Casa Blanca. “No sabía de que Casa Blanca me estaba hablando si la de la esquina o la Casa Blanca, no es de esas llamadas que se reciben todos los días, estaba trabajando tenía el extractor prendido y lo apague, le pregunté ¿de dónde me llamas?”, contó Rivas a Univision Noticias.

“Se paró enfrente de nosotros y nos saludo, nos dijo (en inglés) que era un gusto verlos, reconoció a mi esposa y le dijo te quiero abrazar pero obvio no podía por el coronavirus y me dijo si la abrazo tu te vas a enojar y le dije no señor presidente, go ahead (Adelante)”, contó Rivas entre sonrisas.