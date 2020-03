El gobernador de Arizona dice tener todo bajo control tras el sexto caso de coronavirus en el estado

“El estudiante no tuvo síntomas graves, y en este momento se encuentra bien, él no fue a la escuela cuando estaba enfermo así que creemos que el riesgo de contagio es bajo”, dijo Cara Christ, portavoz departamento de salud de Arizona.

“Sabemos que para el 80 por ciento de los que sean contagiados, los síntomas no serán graves… son las personas de edad avanzada y que tengan historial medico, las que podrían verse mas afectadas”, dijo el gobernador Doug Ducey.

Christ aclara que son las personas que sufren del corazón, la diabetes, o enfermedades respiratorias los que tienen mayor riesgo de complicaciones. ella recomienda evitar los lugares con muchas personas presentes, y también recomienda no viajar en estos momentos.

La doctora aclaró que no es necesario evitar los restaurantes de comida china, pues no hay riesgo alguno si las personas no han viajado a otros países.