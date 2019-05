Cruz Roja Americana emprende una campaña de donación tras escasez de sangre tipo O

Según informó en las últimas horas la Cruz Roja Americana, hay una escasez crítica de sangre tipo O, el grupo sanguíneo más solicitado por los hospitales en Estados Unidos.

De acuerdo con la filial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, el tipo de sangre O positivo y negativo es el más transfundido y también el más utilizado en situaciones de trauma.

“Todos los tipos de sangre son necesarios con urgencia, pero enfrentamos una escasez crítica de sangre tipo O”, dijo Cliff Numark, vicepresidente senior de Servicios de Sangre de la Cruz Roja.

Si estás interesado en hacer una donación, la Cruz Roja ya habilitó las citas. Además, como agradecimiento especial, los que donen sangre o plaquetas hasta el 10 de junio recibirán una tarjeta de regalo de Amazon.com de cinco dólares por correo electrónico.

Phoenix

5/21/2019: 9:30 a.m. - 2:30 p.m., American Red Cross Greater Phoenix Region, 4747 N. 22nd St. Suite 100

5/22/2019: 11 a.m. - 5 p.m., Metrocenter Mall, 9617 N Metro Parkway W., Suite 1001

5/24/2019: 8 a.m. - 1:30 p.m., Today’s Dental, 10850 S. 48th Street

5/25/2019: 8 a.m. - 12:30 p.m., Ahwatukee Country Club, 12432 S. 48th st.

5/25/2019: 9 a.m. - 2:30 p.m., Courtyard Phoenix Camelback, 2101 East Camelback Rd

5/26/2019: 9 a.m. - 2:30 p.m., Hampton Inn, 2310 East Highland Ave

5/28/2019: 8:30 a.m. - 2 p.m., South Mountain Community Library, 7050 South 24th St.

5/29/2019: 10 a.m. - 3 p.m., American Cancer Society, 4550 E Bell Road, Suite 126

5/29/2019: 2:30 p.m. - 7 p.m., Ironwood Library, 4333 East Chandler Boulevard

5/31/2019: 12:30 p.m. - 6:30 p.m., LDS Anthem, 2503 W Anthem Way

6/2/2019: 10 a.m. - 3:30 p.m., Muse Apartments, 1616 N Central Ave

6/6/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Radisson Phoenix Airport, 427 N 44th St

Gila

Globe

5/21/2019: 1 p.m. - 6 p.m., Globe Elks Post 2809, 1910 E Maple St

Maricopa

Anthem

5/30/2019: 12:30 p.m. - 6:30 p.m., Anthem Community, 3701 W Anthem Way

Chandler

5/14/2019: 9 a.m. - 2 p.m., Chandler Gilbert Family YMCA, 1655 W Frye Rd.

5/15/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Hyatt Place Chandler, 3535 W Chandler Blvd

5/17/2019: 9 a.m. - 2:30 p.m., RideNow Powersports, 2677 E Willis Road

5/18/2019: 8 a.m. - 1 p.m., Elks Lodge 2429 Chandler, 1775 W. Chandler Blvd.

5/21/2019: 8 a.m. - 1 p.m., Majorel, 145 S 79th St., Suite 70

5/26/2019: 8 a.m. - 1 p.m., St. Matthews Episcopal Church, 901 W. Erie St.

6/1/2019: 2 p.m. - 6:15 p.m., American Legion Hall, 2240 W Chandler Blvd

6/6/2019: 8 a.m. - 1 p.m., NXP, 1300 North Alma School Road, Bldg. A

Gilbert

5/22/2019: 9 a.m. - 2 p.m., Adora Trails, 7465 South Adora Trails Blvd.

5/22/2019: 9 a.m. - 2:30 p.m., Savanna House, 1415 N San Benito Dr.

5/28/2019: 8 a.m. - 1 p.m., American Furniture, 4700 S Power Rd

Glendale

5/27/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Best Buy Arrowhead Glendale, 8290 W Bell Rd

Laveen

5/23/2019: 2 p.m. - 6:30 p.m., Cesar Chavez Library, 3635 W Baseline

Mesa

5/15/2019: 8:30 a.m. - 1:30 p.m., ADESA, 1620 S. Stapley Drive, Suite #232

5/16/2019: 8:30 a.m. - 1:30 p.m., Larry H Miller Ford, 460 E Auto Center Drive

5/18/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Navy Federal Credit Union, 4212 East Juanita Ave

5/21/2019: 12 p.m. - 5:30 p.m., Red Mountain Library, 635 N Power Rd

5/23/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Berge's Riverview Toyota, 2020 Riverview Auto Dr

5/30/2019: 9:30 a.m. - 2:30 p.m., TCT Properties, 2500 S Power Rd

5/31/2019: 9 a.m. - 3 p.m., Walmart #5428, 1710 S. Greenfield Rd

6/1/2019: 1 p.m. - 6 p.m., LDS Santa Rita, 2647 S Signal Butte Rd

6/1/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Best Buy, 6315 E. Southern Ave

6/3/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Cardinale Way Mazda, 6343 E. Test Dr.

6/4/2019: 8:30 a.m. - 1:30 p.m., Ford Motor Credit Company, 1335 South Clearview

6/7/2019: 9 a.m. - 2 p.m., American Medical Response, 222 E. Main St.

6/8/2019: 8 a.m. - 2 p.m., Crossfit Veer, 7415 E Southern Ave

Peoria

5/25/2019: 9 a.m. - 3 p.m., Harley Davidson, 16130 N. Arrowhead Fountain Center Dr.

5/30/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Ridenow Peoria, 8546 W Ludlow Dr

Sun City

5/24/2019: 9 a.m. - 2 p.m., Sun City Home Owner Association, 10401 W Coggins Drive

5/20/2019: 8 a.m. - 1:15 p.m., Palm Ridge Recreation Center, 13800 W. Deer Valley Dr.

Tempe

5/16/2019: 9 a.m. - 2 p.m., Crisis Preparation and Recovery, Inc., 1400 E. Southern Avenue, Suite 735

5/18/2019: 11 a.m. - 4:30 p.m., Church of Christ, 1967 E. Palmcroft Drive

5/20/2019: 8 a.m. - 1 p.m., Reputation.com, 1840 E Guadalupe Rd

5/23/2019: 2 p.m. - 6:15 p.m., Texas Roadhouse Tempe, 8510 S Emerald Dr.

Pinal

Apache Junction

5/26/2019: 8 a.m. - 1 p.m., Planet Fitness, 3003 W Apache Trail Suite 1

5/31/2019: 1:30 p.m. - 6:30 p.m., Mountain View Lutheran Church, 2122 S Goldfield Rd

Eloy

6/4/2019: 12 p.m. - 6 p.m., Travel Centers of America, 2949 South Toltec Rd.

Florence

5/15/2019: 9 a.m. - 3 p.m., Sun City Anthem, 3925 North Sun City Boulevard

Maricopa

5/27/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Maricopa Veteran's Center, 44240 W. Maricopa / Casa Grande Hwy

San Tan Valley

6/8/2019: 8 a.m. - 1 p.m., Rural Metro Fire Dept Bloodmobile, 28353 North Main Street

Yavapai

Prescott

6/3/2019: 10 a.m. - 4 p.m., LAS FUENTES RESORT VILLAGE, 1035 Scott Drive

6/4/2019: 9 a.m. - 3 p.m., Frontier Village, 1781 E. Highway 69, Suite 51

6/5/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Elks Theatre & Performing Arts Center, 117 E Gurley St

Prescott Valley

5/24/2019: 10 a.m. - 3 p.m., Little Dealer Little Prices, 2757 North Truwood Drive