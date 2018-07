Temporada de inundaciones

Si durante una inundación usted está manejando, reduzca la velocidad y salga de la carretera de forma segura tan pronto como le sea posible y busque una ruta alternativa. NO intente conducir a través de una calle inundada porque no puede estar seguro de la profundidad del agua o la condición de la carretera debajo de ella. La calle puede estar desmantelada o destruida. En el peor de los casos puede que no quede nada de carretera debajo del agua, o que esta esté escondida debajo de un sumidero.