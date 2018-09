Univision 45 recibe 25 nominaciones a los premios Lone Star Emmy 2018

HOUSTON, Texas. - La tarde de este viernes 28 de septiembre, algunos de los periodistas del canal de televisión de Univision 45 se reunieron en la redacción la estación y, frente a la pantalla de un computador, recibieron con mucho entusiasmo la noticia de las 25 nominaciones, en 20 categorías, a los codiciados premios de periodismo.

Estos son los nominados:

1. NEWS EXCELLENCE

Noticias 45 Tu Gente Tu Voz

Martha Kattan, News Director

2. NEWSCAST - EVENING - LARGER MARKETS (1-25)

Masacre En Santa Fe HS

Leslie Enríquez, Senior Producer

Martha Kattan, News Director

Salvador Cruz, Executive Producer

Jessica Rivera, Assignments Manager

Nicolas Garcia, Chief Photographer/Operations Manager

Robert Mundell, Technical Director

Raul Peimbert, Anchor

Marcela Perez Barros, Anchor

Julian Heredia, Associate Producer

Paola Monroy, Assignment Editor

Gabriela Cerda, Editor

Marisol Munoz, Editor

3. CONTINUING COVERAGE - NO TIME LIMIT

Harvey's Aftermath, A Flood Of Emotions.

Martha Kattan, Vice President Of News

Salvador Cruz, Executive Producer

Jessica Rivera, Assignments Manager

Nicolas Garcia, Chief Photographer/Operations Manager

Rumaldo Sepeda III, Production Manager

Leslie Enríquez, Senior Producer/Reporter

José Carrera, Producer/Writer/Photographer

Susana Barbosa, Producer

Carolina Ayala, Producer

Renato Castillo, Assignment Editor

Paola Monroy, Assignment Editor

Liliana Cadavid, Digital Content Manager

Anthony Ortiz, Meteorologist

Albert Martinez, Chief Meteorologist

Raul Peimbert, Anchor

Marcela Pérez Barros, Anchor

Karina Yapor, Anchor

Marlene Guzman , Reporter

Arnaldo Rojas, Anchor/Reporter

Deysy J. Rios De Sandoval, Reporter

David Herrera, Reporter

Janel Garcia, Reporter

Lester Gretsch, Reporter

Douglas Zepeda, Photographer

Gerome Ramirez, Photographer

Jose Luis Leal, Photographer

Gabriela Cerda, Editor

Maricela Abarca Martinez, Editor

Corina Garcia, Editor

Hermann Arandia, Editor

Marisol Munoz, Editor

Robert Mundell, Technical Director

Donald Valdez, Technical Director

Jaime Baltazar, Technical Director

Raul Hinojosa, Graphics Operator

Erin Conrady, Graphics Operator

Victor Ordonez, Graphics Operator

Andrew Elam, Audio Operator

David Serna, Photographer

J. Angel Perales, Camera Operator

Gustavo Hurtado, Audio Operator

Mauro Lopez, Audio Operator

4. FEATURE NEWS REPORT - SERIOUS FEATURE / SERIES

Puerto Rico En Penumbras: Un Mes Después De María

Arnaldo Rojas, Producer/Editor

5. POLITICS/GOVERNMENT - NEWS SINGLE STORY / FEATURE

El Brazo De La Migra

Arnaldo Rojas, Producer/Editor

6. SOCIETAL CONCERNS - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE





TPS Cancellation For Salvadorans: What Is Next For Them?

Arnaldo Rojas, Producer/Reporter/Editor

7. TECHNOLOGY - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Cyber-Anti Bullying

Marcela Pérez Barros, Reporter/Producer

¡Una Yotuber En Houston! ¿Qué Es Lo Que Comparte Esta Ingeniera Amante De La Robótica Y Redes Sociales?

Laura Sierra, Reporter/Writer

Jose Luis Leal, Photographer/Editor

8. WEATHER - NEWS WEATHERCAST

Albert Martinez, Chief Meteorologist

Anthony Ortiz, Meteorologist

9. CHILDREN / YOUTH / TEEN - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT

La Sombra Del Éxito

Jose Luis Leal, Photographer/Editor

Lester Gretsch, Reporter/Producer

10. INFORMATIONAL/INSTRUCTIONAL - PROGRAM / SPECIAL / FEATURE / SEGMENT / SERIES

Harvey, A Road To Recovery

Leslie Enríquez, Online Producer

Grace Olivares, Producer

Raul Peimbert, Host

11. PUBLIC/CURRENT/COMMUNITY AFFAIRS - FEATURE / SEGMENT

Leslie Enríquez, Producer/Reporter

Douglas Zepeda, Photographer

Maricela Abarca Martinez, Editor

12. SPECIAL EVENT COVERAGE (OTHER THAN NEWS OR SPORTS)

El Gran Eclipse

Albert Martinez, Chief Meteorologist

Anthony Ortiz, Meteorologist

Salvador Cruz, Producer

13. PROMOTION - NEWS PROMO - SINGLE SPOT

Univision 45 Harvey Uplift

David Serna, Producer

14. DIRECTOR

David Serna, Director

15. NEWS PRODUCER

Lover Of Breaking News!

Leslie Enríquez, News Producer

16. TALENT - ANCHOR - NEWS

Beyond The Duet

Raul Peimbert, Anchor

Marcela Pérez Barros, Anchor

Karina Yapor-Morning News Anchor

Karina Yapor, Anchor

No Telepromter Required

Osvaldo Corral, Anchor

17. TALENT - ANCHOR – WEATHER

La Ventana De Albert

Albert Martinez, Chief Meteorologist

Vigilando El Tiempo Con Anthony Ortiz

Anthony Ortiz, Meteorologist

18. TALENT - REPORTER - GENERAL ASSIGNMENT / SPOT NEWS

At The Right Place, At The Right Time!

Leslie Enríquez, Reporter

Deysy Rios "Tu Gente, Tu Voz"

Deysy J. Ríos De Sandoval, Reporter

Not A 'Fake News'

Arnaldo Rojas, Reporter

19. TALENT - REPORTER - LIVE

Tragedia Inmigrante En San Antonio

Raul Peimbert, Reporter

20. PUBLIC/CURRENT/COMMUNITY AFFAIRS - PROGRAM / SPECIAL / SERIES

Contigo En La Comunidad: After Harvey

Grace Olivares, Executive Producer/Host

Adriana Ortega, Producer



