Acusan a militar estadounidense de secuestro agravado y agresión sexual a una menor en Texas

HOUSTON, Texas. – Cinco años después de que una adolescente de 16 años, residente del área de Houston, fue secuestrada, golpeada con un hacha y violada, las autoridades del condado Harris lograron identificar y encarcelar al presunto sospechoso del ataque.



#BREAKING: Suspect Arrested in Brutal 2013 Kidnapping and Sexual Assault of a Child. Full press release here: https://t.co/GnW4ru5W0L #hounews #lesm pic.twitter.com/jvD0Geed5W

