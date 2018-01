Entre la marginación y el miedo: una mirada a la situación actual de El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador. - Es un viernes cualquiera en el centro de San Salvador. Cientos de personas se desplazan con ligereza por las calles, confundiéndose entre el tráfico vial y decenas de puestos de venta.

"Hay demasiado desempleo, demasiada delincuencia", dijo Manuel, un chico de 18 años, quien pidió permanecer en el anonimato. Teme que hablar de lo que vive en su país aumente su vulnerabilidad ante el peligro.

"Aquí no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo de banda delictivo... Aquí cualquier persona puede morir, ya sea porque te asalten en un bus, (te) asalten en la calle… que vayas a pie, te quiten tus pertenencias… Tú te niegas, te matan".

Las autoridades salvadoreñas prefieren mirar el problema con una óptica diferente. "Lo peor que nos puede pasar a nosotros es caer en la desesperación.", dijo el inspector Juan Carlos Valiente, subjefe de la policía nacional.

"Nosotros como policía (estamos) haciendo un gran esfuerzo y cualquier esfuerzo que se haga, por muy grande que sea, siempre tratan de hacerlo ver como que no estamos haciendo nada", destacó el inspector, al tiempo que mencionó que en 2017 cerraron el año con 200 homicidios menos, en comparación con el año anterior.

El oficial cree que la percepción de inseguridad que tienen los salvadoreños es errónea y exagerada, aunque más de 3, 900 personas fueron asesinadas aquí el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales.

Los cabos Rosales y Ramírez cubren turnos de 12 horas recorriendo las oscuras calles de la capital salvadoreña. Edwin Pérez/Univision



Cuando cae la noche en San Salvador, decenas de elementos de la fuerza pública se preparan para patrullar las calles.

En una noche cualquiera de enero, un comandante a cargo del operativo, permitió a un equipo de Noticias Univision estar con sus oficiales en el recorrido.

Esa noche, todo parecía en calma, pero uno de los uniformados advirtió que todo podía cambiar en cuestión de minutos. "Así como podemos decir que en este momento está todo tranquilo... de repente se dan las emergencias..."

Durante el recorrido al que asistió el equipo de Univision no surgieron llamados de emergencia, solo algunos cateos preventivos a individuos que lucían sospechosos a juicio de los oficiales, que ya tienen más de 20 años de experiencia cada uno.

“Es un día tranquilo”, dijo uno de los oficiales. Pero la tranquilidad de esa día es una excepción a la regla. Una regla escrita a sangre y plomo, pero de la que prefieren no hablar los oficiales. “Sí, este… bueno este…”, empezó a decir uno de los patrulleros, pero no logró terminar de expresar una idea completa.

Pandillas, violencia y corrupción



Desde otro frente de la estructura judicial, la voz de la mujer que investiga las muertes violentas relacionadas con pandillas en El Salvador no se acalla.

Guadalupe Echeverría, jefa de la unidad antihomicidios y antipandillas de la fiscalía nacional de El Salvador, observa el video de un asesinato múltiple y comenta que entre los muertos "siete eran trabajadores de una compañía eléctrica".

En los 17 años que ha trabajado para el ministerio público, esta funcionaria ha sido testigo del indiscriminado accionar de las pandillas.

"Dice uno, ¿por qué se ha vuelto tan violento?, verdad. ¿Qué fue lo que permitió? Y entonces uno, que conoce la investigación, sabe cuáles fueron esos quiebres”, dijo Echeverría.



La funcionaria se refiere a ejecuciones extra judiciales, a las concesiones rampantes a las pandillas (durante un proceso de pacificación que no cumplió su propósito) y a la corrupción.

La realidad para los que regresan





Hugo Castro vivió 30 años en EEUU y fue deportado en 2015 a El Salvador. Edwin Pérez/Univision



Mientras calienta un café en una olla, sobre una estufa de gas, Hugo Castro, quien vivió 30 años en EEUU y fue deportado en 2015, habla sobre lo que encontró en su país al llegar.

"El Salvador no es un país seguro y no es un país en el que vas a venir a trabajar..."

A él le tomo meses adaptarse a una nueva vida en el país al cual no había regresado antes.

Hoy vislumbra un futuro sombrío para los salvadoreños que tengan que regresar, luego de que el gobierno estadounidense canceló el estatus de protección temporal a los salvadoreños.

"Se van a encontrar con un país pobre. Se van a encontrar con un país donde no hay oportunidades para la población migrante retornada. También, el (estigma) que se vive en El Salvador… mi propia familia, desde el primer día que llegué, me dijeron 'no le digas a nadie que vienes deportado', Porque te criminalizan", narró Castro.



Por la falta de oportunidades, Castro tardo casi un año para conseguir un empleo y percibir un salario. Hoy trabaja para una red de organizaciones que ayuda a los retornados en el largo proceso de readaptación.

“Esta es una fase para la cual El Salvador no está preparado”, asegura César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante.

Ríos quisiera apostar a la intención del gobierno salvadoreño en sus promesas de encontrar vías para legalizar en EEUU a sus connacionales, cuyo TPS expira en septiembre de 2019.

"Lo que vamos a tener de aquí a 18 meses son promesas de transformación. Promesas de ver la migración muy seriamente. Pero creo que el reto es muy grande y muy serio."

Cuando el presidente George W. Bush concedió a los salvadoreños residentes en EEUU el estatus de protección temporal en 2001, tres fuertes terremotos habían sacudido brutalmente la república centroamericana.

Los muertos se contaban por cientos y la iniciativa de la Casa Blanca buscaba que los salvadoreños aportaran económicamente desde estados unidos a la recuperación de su país.

"Las condiciones siguen iguales, no ha habido ningún cambio", sostiene el periodista salvadoreño Omar González y con esta afirmación echa por tierra la valoración que hizo la Casa Blanca para eliminar el TPS a sus connacionales a partir de septiembre del 2019.



"La pobreza se mantiene, no hay empleo, la economía, pues, continua igual…", destaca el periodista.

Esta es una realidad para muchos salvadoreños, como ‘Josué’, quien vive en una humilde casa de lámina con una tía y dos primos. Desde hace diez años sobreviven con lo que su padre les envía desde EEUU.

Encontrar otra fuente de ingresos será difícil, según Josué. “Si habría la posibilidad, verdad, pero es mínima… de que pueda suplir las mismas necesidades (que se suplen) cuando se tiene un familiar en EEUU”, dijo.

Según estadísticas, más de 5,000 millones de dólares en remesas llegaron a este país el año pasado y la gran mayoría provenía de EEUU. La suma representa casi el 20 por ciento del producto interno bruto de El Salvador.

El temor de los beneficiarios del TPS





Desde su residencia en Houston, Verónica Chávez recuerda aun con nerviosismo el día que en 1999 tomó la decisión de emigrar sin documentos a EEUU, junto a su hija Jennifer de 3 años.

“Estábamos afuera, cuando de repente llegaron unas personas enmascaradas con fusil”, relató.

Al llegar, Verónica pensó que tendría aquí toda una vida por delante. Hasta que hace poco ocurrió lo inesperado. El pasado 8 de enero se hizo realidad uno de sus mayores temores.

"No me quiero separar de mis hijos porque ellos son lo más grande que yo tengo", dijo Chávez.

Aquí comenzó a hacer una nueva vida, tuvo tres hijos, pero ahora con la cancelación del TPS para los salvadoreños, esta madre se enfrenta a un enorme dilema.



"No tengo miedo por lo que me pueda pasar a mí, pero por mis hijos si, por que no los voy a exponer a un peligro, ni tampoco me quisiera separar de ellos."

Antes de venir a EEUU, Chávez vivía en Rafael Oriente, un pueblo ubicado a 80 millas de San Salvador

Reynaldo Villegas, alcalde de la localidad, lo describe como un lugar tranquilo. Los lugareños aseguran que aquí la delincuencia se mantiene a raya, aunque sus casas parecen estructuras blindadas, con rejas en puertas y ventanas.

Ruth María González, una habitante del pueblo, se gana la vida vendiendo tortillas los siete días de la semana. No tiene descanso, pero vive agradecida de que aquí el accionar de las pandillas no es rampante.

"En otros lugares sí que está tremendo... Pero aquí no, es bien tranquilo aquí pues.", dijo.

La joven madre reconoce, sin embargo, que en el tema económico los trabajos son escasos. Su lucha es diaria para juntar, como mucho, unos 300 dólares mensuales para darle de comer a sus hijos.

