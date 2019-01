Policía mata a sospechoso de un tiroteo al norte de Houston frente a su padre y hermanos

El sujeto se dirigió a otro sector en el mismo vecindario y volvió a descargar su arma contra un vehículo que pasaba por el lugar, pero no impactó a nadie.

"Yo he hablado con el papá (del sospechoso), es una tragedia muy fea... el papá, la hermana, y el hermano vieron todo lo que ocurrió. El papá está muy adolorido, me dijo que hizo todo lo que pudo por su hijo", dijo Acevedo, al tiempo que aclaró que no se explica por qué pasó lo que pasó, si se trató de un asunto de droga o de problemas de salud mental.