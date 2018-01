“¿Es muy pronto para hablar de violencia con armas ahora?: jefe policial texano cuestiona silencio de legisladores sobre el tema

HOUSTON, Texas. – El tiroteo en la escuela preparatoria Marshall County en Denton (Kentucky), que dejó a dos estudiantes muertos y a 17 más heridos, hizo que el jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, arremetiera una vez más contra la falta de acción de los legisladores.





“La vida sigue y el silencio de los legisladores es ensordecedor. ¿Es muy pronto para hablar sobre violencia con armas ahora? ¿O esperamos a que ocurra el 12avo tiroteo del año, o el 13avo, o el 20avo? ¿Cuándo es el momento para abordar esta epidemia de forma práctica?, con estas preguntas escritas en un mensaje de Twitter, Acevedo insiste en el tema del control de armas.



And the beat goes on & silence of policy makers is deafening. Is too soon to talk about gun violence today? Or do we wait for the 12th school@shooting of@the year, or 13th or 20th? When is it time to address this epidemic in a pragmatic manner? https://t.co/Kw3E6tgEGs

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) January 24, 2018