Detienen en Houston a estudiante que intentó ingresar a su escuela con un arma

HOUSTON, Texas. – La escuela preparatoria Can Academy Hobby, ubicada en el sureste de Houston, fue clausurada como medida de precaución durante la mañana de este jueves luego de que uno de sus estudiantes intentó ingresar al plantel con un revólver, informó la policía.



As a precaution, the school was placed on lock down. Our officers searched the area for the student. A possible suspect was detained and is being questioned. No injuries. More info to follow when it becomes available. #hounews

— Houston Police (@houstonpolice) February 15, 2018