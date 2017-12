Arrestan a un hombre que guardaba un arsenal de armas en un hotel donde se celebrará una fiesta de Año Nuevo

La policía de Houston informó haber arrestado a un hombre en posesión de armas, en un hotel donde está prevista una gran fiesta por Nochevieja, a la que se espera que asistan 2,000 personas.

La detención coincide con el refuerzo de la seguridad en EEUU y en las principales ciudades del mundo ante las festividades de Año Nuevo.

La policía de Houston no ha podido confirmar todavía las intenciones del arrestado, cuya identidad no ha sido revelada, pero dijeron que habían encontrado y remolcado su camión para buscar más armas.

El teniente Gordon Macintosh explicó que las fuerzas de seguridad fueron alertadas de la presencia de "un individuo borracho y beligerante" en el hotel Hyatt Regency poco después de la medianoche del domingo.

Los primeros oficiales que llegaron al establecimiento tuvieron que pedir refuerzos ya que el hombre no quiso obedecer sus órdenes, señaló Macintosh en un video publicado por el diario Houston Chronicle.

Cuando los policías acompañaron al hombre a su habitación, encontraron "varias armas".



La prensa local dijo que entre ellas había un rifle semiautomático AR-15, una escopeta y una pistola, además de muchas municiones.

El individuo fue arrestado por llevar armas sin permiso, y por entrar sin derecho a un lugar.

Los investigadores esperan hablar con el acusado y descubrir por qué se presentó en el hotel con varias pistolas, aunque aún no habían podido hacerlo porque el hombre estaba borracho. "Está intoxicado por lo que no podrán entrevistarlo hasta que se haya recuperado un poco", dijo el teniente Gordon Macintosh.

Art Acevedo, jefe de la Policía de Chicago, dijo en su cuenta de Twitter que la situación estaba bajo control. "El hecho de esta mañana en el hotel del Downtown fue contenido y no hay amenazas específicas", informó.



Situation from this morning at downtown hotel is contained. No specific threats to @HoustonTX. @houstonpolice will be heavily deployed throughout the city to include SWAT react teams. Proud of officers & Hyatt. As always be vigilant & report suspicious a activity to authorities.