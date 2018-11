Lo que debe tener en cuenta a la hora de freír un pavo para evitar accidentes

El exceso de aceite en el recipiente para freír, no descongelar con anticipación el pavo o no secarlo antes de ponerlo en el aceite, son los errores más comunes cuando se prepara el pavo frito, advierten bomberos de City of West University, un suburbio al suroeste de Houston.