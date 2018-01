Una mujer y sus dos hijos murieron tras un incendio en una casa móvil en el noreste de Houston

HOUSTON, Texas. - Una mujer y sus dos hijos fueron hallados muertos al interior de una casa móvil que se prendió en llamas durante la madrugada de este miércoles en el noreste de Houston. El padre de los menores fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, informó una vocera de la oficina del sheriff del condado Harris.

La identidad de las víctimas aún no se ha revelado, pero se informó que la madre tenía 33 años de edad y los menores, una niña y un niño, tenían 11 y 9 años.

Ed González, sheriff del condado Harris, escribió en su cuenta de Twitter que oficiales de su departamento y bomberos de la oficina del Marshall estaban en la escena de un incendio en la cuadra 100 de la calle Cherry Laurel en el área de Huffman (Texas) y se habían confirmado varias víctimas fatales, incluyendo una mujer, de aproximadamente 30 años de edad, y tres niños. Minutos más tarde envió otro tuit corrección en el que decía que murieron dos niños y que un hombre adulto había sido hospitalizado, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.



