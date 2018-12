Un jinete y su caballo murieron tras choque con el auto de una familia que venía del hospital con un recién nacido

La oficina del sheriff del condado Harris indicó que la víctima aparentemente no cedió el paso al vehículo y trató de cruzar la carretera 90.

Una oficial del sheriff del condado Harris que atendió la emergencia dijo que el sector donde ocurrió el choque es oscura y no es apta para montar a caballo.

"No sabemos si el caballo se asustó, si el jinete estaba en el carril del medio y el caballo se asustó y trató de cruzar. Todo eso está bajo investigación, pero definitivamente este no es un buen lugar para montar a caballo. no hay luz ", dijo la sargento Dashana Cheek-McNeal.