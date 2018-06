La búsqueda de una pareja y su hijo desaparecidos en Texas termina con un hallazgo de cuerpos quemados

“Las autoridades me confirmaron ayer (junio 16) la muerte de nuestros seres queridos… Mi corazón me duele profundamente, pero puedo encontrar algo de paz sabiendo que los tres juntos ahora están con Dios. Me pregunto ¿por qué? Si ellos solo hubieran... pero eso no sirve de nada. No cambiará nada. Siempre recordaré y tendré en un lugar muy especial de mi corazón a mi niña Maya Victoria Rivera, que tenía solo 24 años, y sobre todo a mi hermoso nieto Ray Shawn Hudson Jr. que acababa de cumplir 5 años”, escribió en un post de Facebook la señora Frances Rivera, madre y abuela de dos de las víctimas.