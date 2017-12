Dos trabajadores murieron aplastados al colapsar una vivienda que estaba siendo elevada

HOUSTON, Texas. - Dos obreros de construcción murieron luego de que una casa en la que estaban trabajando colapsó y los aplastó, informó la oficina del sheriff del condado Harris.



Our deputies are assisting with reported house collapse in NE Harris at 5414 Olana Drive. #hounews pic.twitter.com/XI16a1jO38

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 14, 2017