Casas más altas y cambios en el marcador de riesgo, la propuesta del alcalde de Houston contra las inundaciones

HOUSTON, Texas. – El desarrollo urbanístico de Houston en el futuro cercano podría ver un cambio drástico (pero positivo para muchos) si el concejo municipal aprueba una nueva ordenanza que busca endurecer las reglas de construcción, al adoptar un nuevo estándar para evaluar el riesgo de inundación y por ende redelimitar las zonas inundables.

El alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, presentó el miércoles una propuesta para hacer frente al problema de las inundaciones la cual, entre otros requisitos, exigirá que todas las viviendas nuevas se construyan dos pies por encima de la altura con la que se construyen en la actualidad. La medida también obligaría a las construcciones en proceso a hacer modificaciones para implementar la nueva regla.



We will soon recommend to council that homes be built higher. We will follow the 500-year flood plain, no longer the 100-year-flood plain. Dwellings will have to be 2 feet above that level. #Hurricane Harvey @HoustonTX

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) January 24, 2018