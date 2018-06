Tras más de 25 horas de deliberaciones, los siete hombres y cinco mujeres que conformaban el jurado en este caso no pudieron ponerse de acuerdo en un veredicto de culpabilidad o inocencia y la juez Johnson tomó la determinación de anular el juicio.

"Lo que va a ocurrir ahora es que debe hacerse otro juicio. Si las 12 personas no pudieron llegar a un acuerdo para condenarlo o exonerarlo, lo vamos a hacerlo todo de nuevo", dijo a Univision Noticias Tom Berg, asistente principal de la fiscalía del condado Harris.

La nulidad del juicio, según Berg, no implica que se retiren los cargos contra Thompson. El seguirá estando acusado de matar al hispano, en espera del nuevo juicio.

'Estamos decepcionados de que no lo hayan encontrado culpable, pero vamos a continuar apoyando a la familia porque sabemos que puede haber otro juicio en el futuro y seguiremos presionando al fiscal para que mantengan los cargos en contra de Terry Thompson", dijo Espinosa a la vez que pidió respeto a la privacidad de la familia después de lo acontecido este día.

El señor Juan Hernández, padre de la víctima, se dirigió a los medios presentes en la corte donde se adelantaba el juicio para agradecer el respaldo que su familia ha recibido. "Vamos a seguir luchando hasta que todo esto termine. Creemos en la justicia y pues hoy no pudimos, pero no nos vamos a rendir hasta que haya justicia para John", dijo.

La madre de la víctima lucía devastada por la noticia de la nulidad del juicio y declinó hacer comentarios ante los medios. El padre de John volvió a tomar la palabra para decir que no cuestionaba la decisión del jurado, porque solo ellos saben porque lo hicieron. "Solo Dios sabe porque pasó esto, pero hay que tener confianza y creer en Dios... a lo mejor por algo pasó esto".

Ante la pregunta de una periodista de Univision Noticias sobre si tenía un mensaje para el hombre acusado de matar a su hijo, el señor Hernández dijo que solo podía decirle "que Dios lo perdone, porque nosotros no podemos. A él lo podrán ir a visitar a la cárcel (de ser metido preso), pero nosotros tenemos que ir al panteón a visitar a nuestro hijo".

La familia Hernández aún no tiene muy claro cuál será el escenario legal del caso a partir de la decisión del juez este sábado, pero esperan contactarse con la fiscalía para entender el proceso que viene.

Uno de los abogados de la fiscalía dijo que este fue un caso muy duro y que no pueden señalar qué factores influyeron para que los jurados no pudieran tomar una decisión, pero asegura que revisarán todo lo ocurrido, las estrategias usadas y la evidencia presentada. Dijo, además, que lo más seguro es que haya otro juicio para Thompson, pero aún no se sabe cuándo podría darse.