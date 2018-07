"Tengan paciencia, van a volver con sus padres", dice ya junto a su madre la niña que lloraba en el audio grabado en un centro de detención

“Nunca planearon estar separadas tanto tiempo y lo que pasó (cuando se dio a conocer el audio con el llanto de los niños ) es que la voz de Allison explotó la política de la administración Trump de separar familias y mantenerlo en silencio. Nadie sabía sobre esto antes de que la niña saliera a pedir que le llamaran a su tía. Si ese audio no se hubiera filtrado y no se hubiera dado a conocer, nadie sabría”, agregó García.

Ante la pregunta de qué le diría al presidente Donald Trump si lo tuviera de frente, Cindy dijo que “le pediría que no fuera tan dura la ley”, que buscara la forma de ayudar a muchas madres que no están con sus hijos, no saben dónde están o no saben cómo comunicarse con ellos”.