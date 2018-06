“Eso está mal": alcalde de Houston se opone a apertura de centro para detención de niños inmigrantes en su ciudad

HOUSTON, Texas. – El alcalde de Houston, Sylvester Turner, asegura que él como mandatario de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos no ha dado el visto bueno a la apertura de un centro de detención de niños inmigrantes en su ciudad y que la negociación para alquilar una bodega para este propósito se hizo de forma "secreta".

“Descubrí la semana pasada que el dueño del local (donde funcionaría el centro) había firmado un contrato de alquiler de largo plazo con Southwest Key, una organización sin fines de lucro que dice operar 26 centros de cuidado infantil para inmigrantes en Texas, Arizona y California.

Este martes, en una conferencia de prensa conjunta con líderes políticos locales, religiosos y de derechos civiles, Turner dice que se oponen a lo que describe como la injusticia y la inmoralidad de separar a familias inmigrantes y quitarles niños a sus padres.



“Quiero decirle a Southwest Key que yo no quiero ser partícipe de este proceso, no quiero que nuestra ciudad participe de esto”, dijo Turner al tiempo que aseguró que le pedirá al dueño de la propiedad que reconsidere su decisión de alquilar ese edificio para tales propósitos.

El alcalde relató que, hasta la semana pasada, personal de su oficina había estado negociando con el dueño del local para alquilarlo y establecer allí un refugio para personas de bajos recursos o para damnificados del huracán Harvey. Era un esfuerzo de la ciudad y del condado Harris, pero al parecer la negociación no se concretó porque la bodega ya había sido alquilada.

“En un principio no nos dijeron quién era el nuevo arrendatario, fue mantenido en secreto… y Southwest Key tampoco nos dio aviso de que tenían planeado abrir un centro de este tipo”, dijo Turner.

Fue este martes que los directivos de la organización se reunieron con el alcalde y con el concejal Robert Gallegos, que representa al distrito donde se ubicaría el centro de ser aprobado, y reconocieron que habían rentado el edificio con el propósito de recibir a unos 240 niños que han sido separados de sus padres o de sus familiares en la frontera.



El mandatario afirma que no cuestiona las intenciones de la organización, pero dice que no apoya el uso de estas bodegas para tal propósito. “No podemos tratar de justificar la estadía de estos niños en los centros (de Southwest Key) e intentar convencernos a nosotros mismos de que estarían en una situación peor en la frontera, donde son mantenidos en jaulas”, dijo.

“Yo no tendría problema si la organización estuviera ofreciendo un lugar para proveerles refugio a las familias completas… simplemente no me puedo imaginar lo que debe sentir un infante al ser separado de sus padres”, aclaró.

Turner explicó que el Departamento de Bomberos tiene que revisar el edificio rentado por Southwest Key para saber si cumple con las especificaciones para que funcione allí un centro infantil. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene que otorgar una licencia a este tipo de centros. “Les voy a pedir que no lo hagan” dijo Turner.

Por su parte, la congresista estatal Sylvia García dijo en la misma rueda de prensa que no quiere que este centro avance y que espera que no le aprueben una licencia. “Niños ustedes no están solos, los inmigrantes son bienvenidos aquí (en Houston) y no permitiremos cárceles para bebés”, enfatizó

El concejal Robert Gallegos, que representa al distrito 1 donde se ubicaría el centro de detención, aseguró que les dejó claro a los representantes de Southwest Key que no apoya un centro como estos.

“Si escuchar a los niños llorando y preguntando por sus papás y mamás no les mueve el corazón (a los políticos) ¿qué podría hacerlo?, se preguntó Gallegos. “Nos reunimos con funcionarios de Southwest Key y del Departamento de Salud y les dijimos que no apoyamos esta nueva política… Los niños no deberían usarse como medida de negociación como lo está haciendo Trump”, agregó.

Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston, también se pronunció en contra de las prácticas de la separación de familias. Alabó la postura del alcalde y ratificó que a las autoridades en Houston no les importan las razas, el estatus económico o la situación migratoria de las personas, sino lo que tienen en su corazón. “ Yo estoy con estos niños”, recalcó.

También el cardenal de la arquidiócesis de Houston, Daniel DiNardo, y varios líderes religiosos se pronunciaron en contra de las políticas que separan familias.

El centro que se planea abrir en Houston recibiría a niños desde recién nacidos hasta los 17 años, informó el alcalde y aseguró que su oficina se va a tomar el tiempo que sea necesario para analizar si otorgan un permiso. Aseguró que no teme ser demandado.

“No apoyo esta política (de arrancar los niños de los brazos de sus padres) y si un centro de estos busca el permiso de la ciudad vamos a ser metódicos para analizarlo”.

Southwest Key confirmó a Univision Noticias que solicitó al estado de Texas una licencia para operar un centro de cuidado infantil en Houston. “Si se concede esa licencia, proporcionaremos cuidado infantil para niños inmigrantes que nos envíen desde la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, similar a otras organizaciones sin fines de lucro que realizan este trabajo en Houston y las áreas circundantes”, se lee en la declaración escrita.