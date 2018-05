Sorpresa en la frontera: contrabandistas querían pasar un cachorro de tigre desde México

El lunes no fue un día cualquiera para los agentes fronterizos que realizaban su trabajo en el Río Grande, en Texas. Los oficiales encontraron dos animales salvajes con los que generalmente no tienen que lidiar en sus funciones laborales: un cachorro de un tigre que contrabandistas trataban de entrar en Estados Unidos y un cocodrilo en una de sus instalaciones.

Según un comunicado publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Protection, en inglés), los agentes de Brownsville primero descubrieron el cocodrilo, que se encontraba en una rampa del río que generalmente es utilizada durante su patrullaje.



“Cat’s Out of the Bag” no pun intended. 🐯🤣 This gorgeous 2mo old cub gets a second chance at life. Rescued by Border Patrol and saved by the Gladys Porter Zoo. He’s amazing, so blessed to meet him and those caring for him. #DHS #CBP #USBP @GladysPorterZoo @USBPChief @CBPRGV pic.twitter.com/zr7KIPaVhF

— Irma Chapa (@chapa_irma) May 1, 2018