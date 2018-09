Cómo el tofu y la barbacoa se colaron en la contienda de Ted Cruz y Beto O’Rourke en Texas

El comentario fue su reacción a una protesta de la organización People For Ethical Treatment of Animals (PETA), defensora de los animales, en las afueras de un restaurante tradicional texano que sirve barbacoa y donde se realizaba el evento comunitario. Los activistas llegaron con pancartas en defensa del tofu.

Lo que Cruz está tratando de hacer, señala el analista, es definir a Beto ante los electores como una persona que no representa al estado de Texas. Trata de darle una imagen negativa y de encasillarlo en una identidad que contradice (las cualidades) que él (Cruz) cree tienen los texanos. Como por ejemplo, “los texanos comemos carne, nos vestimos de cierta manera, o no somos como los californianos. Pero la realidad es que Texas es un estado con 27 millones de personas con muchos estilos de vida y muy diverso”, dijo.



Dentro de su mismo partido, hay quienes piensan que Cruz podría no ser reelecto porque no es candidato “suficientemente agradable”. Así lo dio a conocer el diario The New York Times en un reporte publicado el 8 de septiembre, el que cita un audio de una reunión privada de altos miembros del partido republicanos, donde se escucha al jefe de presupuesto de la Casa Blanca advertir sobre la alta posibilidad de perder el escaño en Texas.