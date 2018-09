El exesposo de una madre de 6 hijos está preso en Texas acusado de matarla, pero aún no hay rastro de ella

HOUSTON, Texas. – El viernes 7 de septiembre, cerca de la media noche, Jennifer Marie Sánchez , de 39 años y madre de seis hijos, avisó a un familiar que saldría un momento y que no se tardaría. Las horas pasaron y la mujer nunca regresó a su apartamento.

Desde entonces familiares y autoridades la han estado buscando, pero no han logrado dar con su paradero, aunque ya tienen noticias de que no la encontrarán con vida. El exesposo de Jennifer, Joey Leos Sánchez , de 44 años, fue acusado de haberla matado y se encuentra preso en la cárcel del condado Harris.

“Mientras intentaba tomar represalias contra Jennifer Sánchez, el acusado intencionalmente le causó la muerte de forma que aún no se conoce y con un objeto desconocido” , se lee en el documento de la acusación contra Joey Leos Sánchez, fechada el viernes 14 de septiembre a las 13:35 horas, en la que se le imputa el cargo de asesinato con posibilidad de pena de muerte.

El arresto de Sánchez se produjo la semana pasada, dos días antes de que se le interpusiera el cargo de asesinato, pero en ese momento la policía no mencionó que fuera persona de interés en el caso, aunque para la familia de la víctima siempre fue claro que el sujeto estaba involucrado en la desaparición de su ser querido.



Cuando Jennifer no regresó a su casa ese viernes y luego no fue a recoger su pago y no se presentó a trabajar, sus familiares empezaron a pensar que algo malo le había pasado y la reportaron como desaparecida. Además, comenzaron a distribuir volantes con su foto y la de su exesposo en el vecindario donde ella vivía y en los lugares que frecuentaba. Tenían el presentimiento de que Sánchez tenía algo que ver en su desaparición porque ya había agredido a Jennifer en el pasado y ella lo había denunciado.