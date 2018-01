Abrirán ocho nuevos centros de recuperación para damnificados por inundaciones de Harvey

HOUSTON, Texas. – El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anuncio este miércoles la apertura de ocho centros de recuperación en algunos de los barrios que se vieron más afectados por las inundaciones dejadas tras el paso del huracán Harvey. Estas instalaciones comenzarán a operar la próxima semana.

Un primer centro de este tipo, operado por el municipio y la organización BakerRipley, había abierto sus puertas en noviembre en un vecindario del noreste de la ciudad para proveer servicios esenciales a los damnificados. La experiencia fue exitosa, según la alcaldía, y por esa razón decidieron abrir los nuevos centros.



Alrededor de 700 personas se han beneficiado hasta ahora de los servicios que se ofrecen en el primer centro de recuperación localizado en el centro multiservicio Kashmere de la calle Lockwood Drive, al noreste de la ciudad. Estos servicios incluyen: manejo de casos de desastre, asistencia con búsqueda de vivienda temporal, información sobre reparación de viviendas, reconstrucción y búsqueda de empleo.

“Estamos tomando un enfoque de barrio por barrio para ayudar a las personas que lo necesitan", dijo Turner en un comunicado de prensa.

Los nuevos centros serán operados por el municipio, la organización BakerRipley y Memorial Assistance Ministries.

Donde estarán ubicados:

Acres Homes Multiservice Center

6719 W. Montgomery, Houston, TX 77091

Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm

(832) 393-4145

Edgebrook

10727 Hartsook St, Houston, TX 77034

Horario: martes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm

Los servicios serán prestados por un autobús en la iglesia católica Saint Frances Cabrini

Más información en la línea 211

Greenspoint

159 Aldine Bender Rd, Houston, TX 77060

Horario: viernes de 10:00 am a 2:00 pm

Los servicios serán ofrecidos en un autobús estacionado en el mercado Teloloapan

Más información en la línea 211

Kashmere Gardens

4802 Lockwood Drive, Houston, TX 77026

Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm

(832) 393-5503

Memorial Assistance Ministries Center





1625 Blalock Road, Houston, TX 77080

Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

Las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a MAM harveyrelief@maministries.org o llamar a 713 468-4516, extensión 105 para atención en inglés y extensión 104 para español. Los correos electrónicos se atienden más pronto que los mensajes de texto por teléfono, que pueden tomar hasta dos días para ser respondidos.

Northeast Multi-Service Center (abre el 16 de enero)

9720 Spaulding Street, Houston, TX 77016

Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm

(832) 395-0470

Pasadena at the ClevelandRipley Center

720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504

Martes de 12:00 pm a 4:00 pm y jueves de 9:00 am a 1:00 pm

(713) 944-9186

Memorial Assistance Ministries en Spring Branch Community Health Center (abre el 1 de febrero)

7777 Westgreen Blvd, Cypress, TX 77433

Lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm

Las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a MAM harveyrelief@maministries.org o llamar a 713 468-4516, extensión 105 para atención en inglés y extensión 104 para español. Los correos electrónicos se atienden más pronto que los mensajes de texto por teléfono, que pueden tomar hasta dos días para ser respondidos.



West End Multi-Service Center (abre el 16 de enero)

170 Heights Blvd, Houston, TX 77007

Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm

(832) 393-5950

Más información en houstonrecovers.org



