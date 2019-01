HOUSTON, Texas . - La pequeña Jazmine Barnes , de 7 años de edad, perdió la vida el pasado domingo 30 de diciembre luego de que el auto en el que viajaba con su madre y sus hermanas fuera baleado por un sospechoso a quien las autoridades no han logrado identificar, según indicó el miércoles Ed González, sheriff del condado Harris.

De acuerdo con un reporte policial , al salir de un Walmart ubicado en la cuadra 14500 de Wallisville, al este de Houston, un automóvil se acercó al vehículo que conducía la madre de la menor y comezó a disparar. La mujer siguió manejando para tratar de escapar del atacante, luego se detuvo y se dio cuenta de que la niña no respiraba.

"Nuestra recompensa para hallar al asesino de Jazmine Barnes, de 7 años, es ahora de 75,000 dólares. No pararemos hasta que encontremos a este hombre y se haga justicia", se lee en un tuit de King, que fue compartido en la cuenta oficial de Twitter de la oficina del sheriff del condado Harris.



El sheriff González señalo que hasta ahora no se sabe si se trata de un crimen de odio. “Nosotros entendemos la polémica que está pasando en muchas partes. Si ha habido un incremento a través del país, hay violencia contra las personas por el color de su piel, su raza y todo eso, (pero) no podemos confirmar (esa teoría) ni (tampoco) decir que no fue eso”, dijo.