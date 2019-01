HOUSTON, Texas . - La pequeña Jazmine Barnes , de 7 años de edad, perdió la vida el pasado domingo 30 de diciembre luego de que el auto en el que viajaba con su madre y sus hermanas fuera baleado por un sospechoso a quien las autoridades no han logrado identificar, según indicó este miércoles Ed González, sheriff del condado Harris.



El sheriff González señalo que hasta ahora no se sabe si se trata de un crimen de odio. “Nosotros entendemos la polémica que está pasando en muchas partes. Si ha habido un incremento a través del país, hay violencia contra las personas por el color de su piel, su raza y todo eso, (pero) no podemos confirmar (esa teoría) ni (tampoco) decir que no fue eso”, dijo.